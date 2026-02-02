«Россети Новосибирск» направят более 172 миллионов рублей на реконструкцию ЛЭП

Компания «Россети Новосибирск» в Искитимском районе Новосибирской области ведет реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ, обеспечивающую электроснабжение ключевых для региона угледобывающих предприятий – «Разрез Богатырь» и «Разрез Колыванский».

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Реконструкция обусловлена изменением технологических требований угледобывающих компаний, чья стабильная работа имеет существенное значение для экономики Новосибирской области: они обеспечивают тысячи рабочих мест и вносят весомый вклад в региональный бюджет.

В рамках проекта энергетикам предстоит построить новый участок ЛЭП протяженностью порядка 12 км, установить 88 опор, включая 14 металлических анкерных и 74 железобетонных промежуточных. На текущий момент уже смонтированы 12 металлических и 40 железобетонных опор, работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком. Следующим этапом станет монтаж провода, а полное завершение проекта ожидается в июне 2026 года. Общая сумма инвестиций сетевой организации, запланированных на реконструкцию воздушной линии электропередачи, превышает 172 млн рублей.

Реконструкция ЛЭП позволит исключить риски технологических нарушений, которые могут возникнуть изза ведения горных работ, а также повысить надежность электроснабжения предприятий. Реализация проекта не только способствует обновлению электросетевой инфраструктуры области и обеспечению энергетической безопасности, но и отражает вклад компании «Россети Новосибирск» в устойчивое развитие экономики региона за счет создания условий для стабильного функционирования ключевых отраслей промышленности.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official)

