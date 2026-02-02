В Ленобласти раскрыли схему «черных риэлторов», нанесшую ущерб на 13 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих жителей региона, которых подозревают в серии афер с недвижимостью, причинивших ущерб на сумму более 13 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обыск у одного из подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью в Ленинградской области

Фото: Telegram-канал Ирины Волк Обыск у одного из подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью в Ленинградской области

Фото: Telegram-канал Ирины Волк

По данным следствия, фигуранты искали граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и предлагали выгодно продать их жилье. Взамен обещали приобрести для них более дешевую квартиру или дом и поделиться разницей в цене. В итоге, как считают правоохранители, потерпевших оставляли без имущества и без денег. Недвижимость оформляли на злоумышленников, после чего перепродавали.

Предварительно установлена причастность задержанных как минимум к шести эпизодам мошенничества, совершенным в 2021–2023 годах в Выборгском районе Ленинградской области. Возбуждены уголовные дела по соответствующей ч. 4 ст. 159 УК РФ, их объединили в одно производство. Полиция продолжает устанавливать другие возможные эпизоды и соучастников.

Артемий Чулков