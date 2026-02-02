В Ульяновской области директора школы подозревают в мошенничестве

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере, совершенного директором начальной Лесоникольской школы Старомайнского района Ульяновской области (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции показала, что директор муниципальной общеобразовательной организации «Лесоникольская начальная школа» Вячеслав Львов «издал фиктивный приказ о приеме на работу в качестве электрика своего сына», однако, как отмечают в прокуратуре, выяснилось, что сын «ни дня не работал в этой должности, хотя и получал зарплату», что за период с июня 2023 года по декабрь 2025 года привело к хищению бюджетных денежных средств на сумму более 700 тыс. руб. Директор в ходе проверки отвечал, что «намеревался обеспечить постоянную работу сына электриком, но не всегда получалось», «но на самом деле сын не работал вообще», пояснили в прокуратуре.

Андрей Васильев, Ульяновск