Апелляция изменила приговор по делу о хищении 427 млн рублей на пермском заводе

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы бывших топ-менеджеров ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» и представление прокуратуры. Стороны обжаловали приговор в отношении бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Егора Заворохина и двух его заместителей — Олега Комарова и Александра Сентябова.

Напомним, в зависимости от роли каждого они обвинялись в злоупотреблении полномочиями, растрате и покушении на мошенничество со средствами оборонного предприятия. Ущерб от предполагаемых преступлений оценен в 427 млн руб. В июле 2025 года господа Заворохин и Комаров были оправданы по эпизоду злоупотребления полномочиями. За покушение на мошенничество им было назначено по три года лишения свободы со штрафом по 300 тыс. руб. Егор Заворохин вместе с Александром Сентябовым обвинялись также в присвоении и растрате, получив четыре и три с половиной года соответственно со штрафами по 300 тыс. руб. Осужденные освобождены от отбытия наказания, поскольку истекли сроки давности уголовного преследования.

Надзорный орган был не согласен с решением суда об оправдании осужденных по эпизоду со злоупотреблением полномочиями. Бывшие топ-менеджеры настаивали на полном оправдании. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в суде, в итоге апелляция смягчила приговор в отношении господина Комарова. Из квалификации его действий по покушению на мошенничество исключен признак «с использованием служебного положения». Наказание ему было снижено до двух лет и десяти месяцев лишения свободы, а штраф — до 250 тыс. руб. В остальном приговор первой инстанции оставлен без изменений.