В уфимском микрорайоне Нижегородка без света остались 253 жилых дома
253 частных жилых дома в Ленинском районе Уфы остались без электричества. Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы (УГЗ), отключение затронуло Воронежскую, Карьерную, Перевалочную, Вторую и Третью Перевалочную, Благоварскую улицы (находятся в микрорайоне Нижегородка).
Последствия аварии устраняют работники Уфимских городских электрических сетей «Башкирской электросетевой компании».
UPD:
В 13:12 по местному времени УГЗ Уфы сообщило о восстановлении электроснабжения.