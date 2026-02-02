В уфимском микрорайоне Нижегородка без света остались 253 жилых дома

253 частных жилых дома в Ленинском районе Уфы остались без электричества. Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы (УГЗ), отключение затронуло Воронежскую, Карьерную, Перевалочную, Вторую и Третью Перевалочную, Благоварскую улицы (находятся в микрорайоне Нижегородка).

Последствия аварии устраняют работники Уфимских городских электрических сетей «Башкирской электросетевой компании».

UPD:

В 13:12 по местному времени УГЗ Уфы сообщило о восстановлении электроснабжения.

Идэль Гумеров