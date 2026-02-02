В 2025 году на коллекторов в Прикамье было подано более 600 жалоб

В 2025 году в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю рассмотрено 637 обращений жителей края на работу коллекторских агентств, микрофинансовых и кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам рассмотрения жалоб было возбуждено 107 дел об административных правонарушениях. Почти в каждом пятом случае имеет место несоблюдение коллекторами норм действующего законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц.

Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали: взаимодействие с третьими лицами, отсутствие добросовестности и разумности при взыскании задолженности, оказание психологического давления, введение должника и иных лиц в аблуждение, злоупотребление правом и другие.

По фактам противоправных действий в 2025 году должностными лицами ГУ ФССП России по Пермскому краю рассмотрено 109 административных дел. Виновные лица наказаны штрафами на общую сумму более 8,5 млн руб. Это на 40% больше, чем в 2024 году.