В Челябинской области не пропустили 9,3 тонн рыбы и сыра в Казахстан

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора не пропустили из Челябинской области в Казахстан 7,5 т мороженной рыбы и 1,8 т сыра. Выяснилось, что продукты перевозились при неправильном температурном режиме, сообщает пресс-служба ведомства.

Транспорт с продукцией следовал в Казахстан из Свердловской области. Согласно техрегламентам, мороженую рыбу можно перевозить при температуре не выше -18°C, а сыр — не ниже +6°C. Вместе эти продукты перемещать нельзя. Грузовик был оборудован холодильной установкой, но во время проверки она не работала.

Отправителей ООО «Атлант Фиш» (Екатеринбург) и ООО «Первая линия» (Верхняя Пышма, Свердловская область) предупредили об ответственности за нарушение правил перевозки продуктов.

Предупреждение также направили уполномоченным лицам Верхнепышминской ветстанции и управления ветеринарии Екатеринбурга. Установлено, что именно они допустили отгрузку товара и нарушили порядок оформления ветеринарно-сопроводительных документов. Продукцию вернули собственникам.

Ольга Воробьева