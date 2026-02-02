Объем отгрузок «Группы Астра» вырос на 9%

Выручка «Группы Астра» (MOEX: ASTR) от отгрузок по итогам 2025 года выросла на 9%, достигнув 21,8 млрд руб. В компании объясняют это развитием экосистемы и расширением клиентской базы, которая превысила 18,5 тыс. организаций. Число партнерских решений в экосистеме за год увеличилось на 28% – до 4144.

Совет директоров компании в апреле 2025 года одобрил программу обратного выкупа до 2 млн акций (около 1% капитала) для программ мотивации. К началу февраля выкуплено 650 тыс. бумаг — примерно столько же было ранее передано сотрудникам.

Окончательные объемы buyback будут зависеть от финансового состояния «Астры» и выполнения KPI менеджментом. «Группа Астра» – российский разработчик инфраструктурного ПО. За девять месяцев 2025 года ее выручка составила 10,4 млрд руб., скорректированная чистая прибыль – 1 млрд руб.