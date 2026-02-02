Башкирия занимает 43 место в рейтинге регионов по доступности бензина

По итогам декабря 2025 года Башкирия опустилась на 43 место в рейтинге доступности бензина по версии «РИА Рейтинг». По данным аналитиков, в декабре на чистую среднюю зарплату в Башкирии можно было купить 1,07 тыс. литров бензина марки АИ-92 при средней цене 59,6 руб. за литр.

В конце 2024 года республика занимала 38 место в таком рейтинге, на чистую среднюю зарплату можно было купить 1,05 тыс. литров топлива при стоимости 54,09 руб. за литр.

Самый доступный бензин — в Москве, где чистой средней зарплаты хватило бы на 2,5 тыс. л бензина. На втором месте по доступности Чукотский автономный округ с ,46 тыс. литров, на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ с 2,44 тыс. литров.

На последних местах в рейтинге оказались Ингушетия, где на чистую зарплату в декабре можно было купить 601 л бензина , Дагестан (612 литров) и Чечня (640 литров).

Майя Иванова