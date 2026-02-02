Клиника в Шарм-эш-Шейхе потребовала от родственников учительницы из Татарстана Ольги Гардихановой 11,5 тыс. долларов за четыре с половиной дня лечения после окончания страховки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына учительницы Руслана Гардиханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семье учительницы из Татарстана выставили счет $11,5 тысяч за четыре дня лечения

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Семье учительницы из Татарстана выставили счет $11,5 тысяч за четыре дня лечения

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, ждать эвакуации через центр медицины катастроф семья не могла — сроки транспортировки оставались неопределенными, а средств на дальнейшее пребывание в египетской клинике не хватало. Родные организовали перевозку женщины в Казань самостоятельно.

Инсульт у госпожи Гардихановой произошел 4 января сразу после прилета в Египет. В аэропорту ей стало плохо, затем остановилось сердце. Медики провели реанимацию и диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. 12 января в клинике Шарм-эш-Шейха женщине провели девятичасовую операцию.

В пятницу Минздрав Татарстана сообщил, что пациентку доставили в Республиканскую клиническую больницу. Она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Анна Кайдалова