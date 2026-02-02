Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Семье учительницы из Татарстана выставили счет $11,5 тысяч за четыре дня лечения

Клиника в Шарм-эш-Шейхе потребовала от родственников учительницы из Татарстана Ольги Гардихановой 11,5 тыс. долларов за четыре с половиной дня лечения после окончания страховки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына учительницы Руслана Гардиханова.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, ждать эвакуации через центр медицины катастроф семья не могла — сроки транспортировки оставались неопределенными, а средств на дальнейшее пребывание в египетской клинике не хватало. Родные организовали перевозку женщины в Казань самостоятельно.

Инсульт у госпожи Гардихановой произошел 4 января сразу после прилета в Египет. В аэропорту ей стало плохо, затем остановилось сердце. Медики провели реанимацию и диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. 12 января в клинике Шарм-эш-Шейха женщине провели девятичасовую операцию.

В пятницу Минздрав Татарстана сообщил, что пациентку доставили в Республиканскую клиническую больницу. Она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Анна Кайдалова