Задержан владелец дома на базе отдыха в Хакасии, где при пожаре погибли туристы

В Хакасии следователи задержали владельца дома на базе отдыха «Берендей», где в результате пожара погибли гости. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела возвел каркасный дом на территории базы отдыха и сдавал его в аренду с 2020 года. При этом разрешительных документов на это у него не было. Здание отапливалось водяным котлом, в бане использовалась самодельная печь.

Как писал «Ъ-Сибирь», 31 января в дом отдыха приехала компания молодых людей. В ночь на 1 февраля в постройке произошло возгорание, в результате пожара погибли трое мужчин в возрасте 21-го, 22-х и 23-х лет, еще одному постояльцу удалось спастись. Следствием установлено, что очаг возгорания находился в бане, расположенной внутри дома.

Александра Стрелкова