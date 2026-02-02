Радий Хабиров утвердил штрафы за продажу энергетиков в школах

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон об изменениях в республиканский КоАП в части запрета продажи энергетиков в неположенных местах. Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

Закон устанавливает штрафы до 250 тыс. руб. за продажу безалкогольных энергетиков в образовательных и медицинских учреждениях, организациях культуры, физкультуры и спорта. Составлять протоколы и рассматривать административные дела по фактам нарушений будут должностные лица министерства торговли и услуг региона.

Согласно новому закону, граждане должны будут заплатить за нарушение от 3 тыс. до 4 тыс. руб., должностные лица — от 30 тыс. до 40 тыс. руб., юридические лица — от 150 тыс. до 200 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы на граждан составляют от 4 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 200 тыс. до 250 тыс. руб.

Майя Иванова