Директор стройкомпании обжалует взыскание с экс-руководителей пермского санатория 147 млн рублей

Директор ООО «Производственное объединение “Северный Урал”» Виктор Шангин подал апелляционную жалобу на решение суда по делу экс-руководителей спортивно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» Натальи Белобородовой и Павла Шубенцева. Первая инстанция решила взыскать с них 147,49 млн руб. в пользу дочери экс-гендиректора ПАО «Трест №14» Владимира Мачехина Маргариты Игуменных. Ранее суд установил, что госпожа Белобородова и господин Шубенцев, будучи руководителями профилакториям заключили заведомо невыгодные договоры с АО «Маэстро», в котором они были мажоритарными владельцами».

Апелляционная жалоба Виктора Шангина подана с соблюдением требований, а потому принята к производству. Следующее заседание по делу состоится 30 марта. Согласно Rusprofile, господин Шангин является руководителем и совладельцем двух одноименных ООО «ПО “Северный Урал”». Оба ведут деятельность в области строительства, в том числе жилых и нежилых зданий, а также инженерных коммуникаций для водоснабжения.

В прошлом году одна из дочерей экс-гендиректора ПАО «Трест №14» Владимира Мачехина, скончавшегося в 2020 году, Маргарита Игуменных, взыскала со своей сестры Натальи Белобородовой и бывшего члена совета директоров ПАО Павла Шубенцева более 147 млн руб. По данным истца, ответчики в разное время занимали должности гендиректора и исполнительного директора указанного ООО. По мнению госпожи Игуменных, в период исполнения ими своих обязанностей обществу был причинен ущерб в размере 115,1 млн руб., а также не получена прибыль в размере 32,3 млн руб. В качестве третьих лиц по делу суд привлек АО «Маэстро», ООО «Санаторий “Сосновый бор”» и Валентину Мачехину, вдову бывшего гендиректора. Сейчас оздоровительным комплексом, по информации на его сайте, управляет ООО «Санаторий “Сосновый бор”», которое было учреждено госпожой Белобородовой и господином Шубенцевым в октябре 2022 года. Все трое ответчиков пытаются оспорить решение первой инстанции в апелляции.

Имущественный комплекс санатория-профилактория «Сосновый бор» на ул. Усадебной, 55, на Гайве был одним из крупнейших активов «Треста №14». В марте 2023 года он был продан за 109 млн руб. АО «Маэстро» на торгах в рамках банкротства девелопера, которое являлось близким к Наталье Белобородовой и Павлу Шубенцеву. Весной 2024 года АО «Маэстро» заявило о намерении реконструировать санаторий. В планах его руководства было строительство новых жилых корпусов, зданий медицинского центра, гостиницы, лыжероллерной трассы и стадиона.