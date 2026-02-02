Поезд Ижевск — Петербург задерживается из-за схода вагонов в Кировской области

Пассажирский поезд № 131 Ижевск — Санкт-Петербург задерживается в связи со сходом вагонов грузового состава в Кировской области, сообщили в в АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК). Поезд следует по измененному маршруту, точное время задержки не называется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего в связи с инцидентом выбились из графика 20 поездов, 9 из них изменили маршрут. Для перевозки пассажиров назначены резервные составы.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, заявили в компании.

Сход 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги в произошел 1 февраля в 15:50. По данным ФПК, никто не пострадал. На месте идут восстановительные работы.

Артемий Чулков