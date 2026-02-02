Поезд «Ижевск—Санкт-Петербург» задерживается из-за схода вагонов в Кирове

Поезд «Ижевск—Санкт-Петербург» задерживается из-за схода грузовых вагонов в Кировской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на РЖД.

1 февраля на перегоне Оричи—Шалегово произошел сход 21 грузового вагона, перевозившего зерно. В результате инцидента задерживаются около 20 поездов, включая дальние следования.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы с привлечением трех восстановительных поездов. Пострадавших нет. Для организации перевозки пассажиров пригородных электропоездов из Оричей и Лянгасово в Киров задействованы автобусы.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения.

Анастасия Лопатина