ФСБ сообщила о предотвращении теракта в управлении службы по Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку совершения теракта в отношении сотрудников управления ведомства по Крыму. На входе в здание был задержан мужчина, у которого обнаружена бомба, закамуфлированная под аудиоколонку, сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии ФСБ, с крымчанином связался сотрудник сил специальных операций вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Иван Кринов. Он представился сотрудником ФСБ и предложил мужчине поступить на службу. В качестве «проверочного задания» ему поручили занести в административное здание управления ФСБ в Крыму портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления предателей. После того, как мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт, его задержали. Найденная у него бомба состояла из 1 кг взрывчатки, электродетонатора и поражающих элементов. Как уточнили в ФСБ, подрыв устройства привел бы к гибели самого исполнителя теракта.

ФСБ утверждает, что Иван Кринов в августе 2025 года также привлек жительницу Волгоградской области для передачи сотрудникам ФСБ в Симферополе православной иконы с закамуфлированным в ней взрывным устройством. Тот теракт тоже предотвратили. В отношении сотрудника ССО ВСУ возбудили уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и незаконной передаче взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Его планируют объявить в международный розыск.