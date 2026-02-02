«У Трампа сейчас много забот»

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Об этом сообщил Владимир Зеленский, отметив, что Киев готов к конструктивной работе. Белый дом и Кремль официально данную информацию пока не подтвердили. Тем временем российский спецпосланник Кирилл Дмитриев встретился в Майами со Стивеном Уиткоффом. Результат переговоров стороны охарактеризовали как конструктивный. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает перспективы мирной сделки по Украине туманными.

Переговоры России и Украины в Абу-Даби предсказуемо не состоялись. Вернее сказать, они перенесены с 1 на 4–5 февраля. Почему предсказуемо? Потому что такой вариант не исключался изначально. Главная причина — отсутствие основных американских посредников — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Официально это не признается, однако всем понятно, что без них предметно говорить о чем-либо очень трудно. Ибо указанные господа как ближайшие приближенные к Дональду Трампу являются основным двигателем мирного процесса.

Владимир Зеленский сообщил, что получил подробный доклад от своей переговорной команды. По его словам, Украина настроена на конструктивную работу и готова к очередному раунду. При этом ранее президент подчеркнул, что по ключевому — территориальному — вопросу уступать не намерен, так же, как и по Запорожской АЭС. Между тем Кремль, возможно, решил сыграть на опережение и поговорить с американцами без украинских представителей. Российский спецпосланник Кирилл Дмитриев съездил в выходные в солнечный Майами, где встретился с Уиткоффом. Результаты переговоров сенсации не преподнесли, скажем так.

Американский представитель назвал общение с коллегой «продуктивной дискуссией». По его мнению, Россия работает над мирным соглашением вокруг Украины. Дмитриев, со своей стороны, отметил, что указанная «продуктивная дискуссия также касалась американо-российской экономической рабочей группы». В этой связи можно предположить, что Москва по-прежнему старается сделать акцент на улучшении двусторонних отношений с Америкой. Общий смысл в том, чтобы посулить Трампу разные выгоды в обмен на то, чтобы глава Белого дома как следует надавил уже на Киев, чтобы тот прекратил упираться. В этом случае предстоящий раунд консультаций в Абу-Даби вполне может принести результат.

Хотя сама встреча вполне может не понадобиться, если Зеленский наконец-то согласится вывести войска из Славянско-Краматорской агломерации. Что может на это ответить Уиткофф, также догадаться несложно: в очередной раз пообещает довести российскую позицию до шефа. Между тем у Трампа сейчас много забот — на первом месте Иран. Опять всплыли пресловутые файлы Эпштейна, в Миннесоте протестуют. Нельзя исключать, что в его понимании Украина несколько отошла на второй план. Переговорный процесс идет, определенный результат есть, «перспективы замечательные». Поэтому можно взять тайм-аут.

Кроме того, нужно еще раз повторить, что Трамп не всесилен: он не может заставить Зеленского принять нужные для России решения.

Вполне возможно, что он и не хочет этого делать, ведь, по идее, глава Белого дома — лишь посредник. Он над схваткой. Зеленский, прекрасно понимая ситуацию, выступает с жестких позиций, не желая уступать по главному вопросу. Тем более что Европа его в этом поддерживает, усиливая давление на Москву. Более того, Киев вполне может сыграть на противоречиях между Старым и Новым Светом. Опять же, по логике вещей и время на стороне Зеленского. Нет смысла особо торопиться, поскольку впереди выборы в Конгресс, которые могут многое изменить в американской и мировой политике. В итоге есть серьезные основания предполагать, что в ближайшее время сделка по Украине вряд ли состоится. По крайней мере, сейчас Иран точно на первом месте. Все внимание на Ближний Восток.

Дмитрий Дризе