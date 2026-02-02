Житель Салавата обвиняется в попытке подкупить сотрудников ДПС

Салаватский городской суд рассмотрит уголовное дело 50-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК РФ) и управлении автомобилем в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в сентябре 2025 года фигурант уголовного дела, который уже был привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, управлял автомобилем Ford Fusion в состоянии алкогольного опьянения. После того, как его остановили сотрудники ГИБДД, он, во избежание повторного наказания, оставил в двери патрульной машины 20 тыс. руб., предназначенные полицейским.

Инспекторы сообщили о противоправных действиях руководству.

Майя Иванова