В Самаре четыре ОКН отреставрируют компании из Нижнего Новгорода, Казани и Самары

В Самаре прошли первые аукционы, по результатам которых определены инвесторы, которые отреставрируют четыре объекта культурного наследия. Об этом сообщает глава города Иван Носков в своем Telegram-канале.

Заявки от инвесторов поступили в отношении четырех ОКН: ул. Ленинская 104-106; ул. Водников, 40; ул. Максима Горького, 119; ул. Фрунзе, 123-125. Победили компании ООО «Волжанин» (Нижний Новгород), ООО «Инвестстрой» (Казань) и «Зеленый мир» (Самара). Чтобы стать инвесторами, они согласились выплатить в бюджет города от 2 до 7 млн руб. В реставрацию компании вложат намного больше средств.

Остальные аукционы перенесли на февраль. Глава Самары отмечает, что на первом этапе выставили 11 объектов ОКН, у возможных инвесторов еще остался выбор.

«Напомню, если кто-то, может быть, еще не читал: подход к восстановлению ОКН поменяли принципиально. Город теперь заключает с инвестором договор, по которому тот в определенные сроки проводит за свой счет реставрацию. Здание до завершения работ остается в муниципальной собственности. После этого инвестор может открыть в нем соцучреждение или организацию – например, офис, галерею, кафе, отель, выставочный зал. Таким образом, от практики “аренды за рубль” ушли полностью», — сообщает Иван Носков.

Руфия Кутляева