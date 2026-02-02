В Оренбуржье забраковали 84,57 кг хлебобулочных изделий и 113,91 кг кондитерских изделий

На территории Оренбургской области в 2025 году забраковали и сняли с реализации 29 партий (84,57 кг) хлебобулочных изделий и 66 партий кондитерских изделий общим весом 113,91 кг. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Причины забраковки: отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции, нарушение требований к маркировке, срокам годности и условиям хранения изделий, несоответствие продукции по показателям качества и безопасности.

В прошлом году была исследована 1481 проба хлебобулочных и кондитерских изделий по санитарно-химическим, микробиологическим, физико–химическим и радиологическим показателям. Не соответствовали гигиеническим нормативам 8 проб (1,5 %) хлебобулочных изделий по показателю качества, 7 проб (2,8 %) кондитерских изделий по микробиологическим показателям.

Всего в регионе проверили 191 хозяйствующий субъект, занимающийся обращением хлебобулочных и кондитерских изделий.

Руфия Кутляева