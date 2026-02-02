Директором пермского филиала T2 стал выходец из «Мегафона»

Пермский филиал T2 возглавил Евгений Белый, сообщает пресс-служба компании. Господин Белый окончил факультет электронной техники и приборостроения Саратовского государственного технического университета и прошел президентскую программу подготовки управленческих кадров. В сфере телекоммуникаций работает 17 лет, прошел путь от специалиста отдела продаж и обслуживания абонентов до руководителя региональных отделений федеральных игроков.

Евгений Белый возглавлял коммерческие подразделения бизнеса в Оренбургской и Воронежской областях, руководил дирекцией по продажам на массовом рынке в Башкирии, возглавлял региональные отделения «Мегафона» в Иркутской и Оренбургской областях.

Предыдущий директор пермского филиала T2 Юрий Новосад возглавлял подразделение с ноября 2021-го по сентябрь 2025 года. По данным «Ъ-Прикамье», господин Новосад продолжил карьеру в московских структурах компании.