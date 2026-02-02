Экс-главбуха буздякского коммунального предприятия приговорили за растрату

Благоварский межрайонный суд приговорил бывшего главного бухгалтера муниципального предприятия «Буздякский коммунальный сервис» (МУП «Буздякский комсервис») к двум годам условного срока с испытательным сроком на такой же период, признав ее виновной в растрате бюджетных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным на сайте суда и в открытых источниках, речь идет о Гульназ Хасановой.

В суде установлено, что с февраля 2024-го по июль 2025 года фигурантка уголовного дела, отвечавшая за начисление зарплаты сотрудникам предприятия, вносила неверные данные о сумме выплат себе. Ущерб «Буздякскому комсервису» из-за ее действий составил около 500 тыс. руб. Подсудимая признала вину и возместила ущерб в полном объеме.

В сентябре прошлого года прокуратура также сообщала об уголовном деле о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении главного бухгалтера «Буздякского комсервиса». По версии правоохранительных органов, в честь праздника директор организации премировал мужскую часть коллектива. Главный бухгалтер поручила подчиненному сотруднику внести ее данные в реестр материальной помощи, установив сумму выплаты в размере 75 тыс. руб.

Майя Иванова