Юный футболист из Ижевска подписал контракт с академией «Атлетико-Мадрид»

12-летний нападающий Андрей Ижболдин, ранее выступавший за ижевский футбольный клуб «Зенит», успешно прошел отбор в академию испанского клуба «Атлетико-Мадрид», расположенную в Казахстане, пишет «Сусанин».

Филиал клуба был открыт в 2025 году на базе Олимпийского центра в Алматы. В рамках конкурса были отобраны молодые футболисты 2012-2014 годов рождения из различных стран. Андрей Ижболдин стал одним из лучших бомбардиров своего возраста, забив 8 голов на турнирах в Казахстане.

Тренировки проводятся специалистами из мадридского «Атлетико», а также предусмотрено получение образования в гимназии.

Анастасия Лопатина