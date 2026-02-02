Grammy-2026: триумф Кендрика Ламара, первая премия Спилберга и «к черту ICE»

В ночь на 2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения Grammy. Главным триумфатором вечера стал Кендрик Ламар, установивший новый рекорд музыкальной премии. Впервые награду получил режиссер Стивен Спилберг. Многие гости пришли со значками ICE OUT, а артисты Bad Bunny и Билли Айлиш со сцены выступили против миграционной политики Трампа. Главные события премии — в материале «Ъ».

Кендрик Ламар получает награду за лучший рэп-альбом года за пластинку GNX

Фото: Chris Pizzello, AP Кендрик Ламар получает награду за лучший рэп-альбом года за пластинку GNX

Фото: Chris Pizzello, AP

Как прошла церемония Церемония открылась совместным выступлением Бруно Марса и Розе с хитом APT.

Ведущим вечера был южноафриканский комик и актер Тревор Ноа.

На сцене выступили Сабрина Карпентер, Леди Гага, а также все номинанты в категории «Лучший новый артист». Одним из самых обсуждаемых моментов стало появление Джастина Бибера, который вышел на сцену почти обнаженным — в трусах и носках — и исполнил песню из нового альбома.

Бэд Банни стал обладателем главной награды вечера — «Альбом года» — за пластинку Deb Tirar Ms Fotos. Это первый случай в истории Grammy, когда главный приз получил альбом, полностью записанный на испанском языке. Уже на следующей неделе Бэд Банни станет хедлайнером шоу в перерыве финала Супербоула NFL.

Главным триумфатором стал Кендрик Ламар. Он получил пять наград из девяти номинаций — больше, чем любой другой артист в этом году. Он стал самым титулованным рэпером в истории премии, обогнав Jay-Z — теперь на его счету 26 статуэток.

Предыдущая фотография Леди Гага с наградой за лучшую танцевальную запись года — трек Abracadabra Фото: Mike Blake / Reuters Выступление Леди Гага на церемонии Grammy-2026 Фото: AP / Chris Pizzello Следующая фотография 1 / 2 Леди Гага с наградой за лучшую танцевальную запись года — трек Abracadabra Фото: Mike Blake / Reuters Выступление Леди Гага на церемонии Grammy-2026 Фото: AP / Chris Pizzello Леди Гага, номинированная в семи категориях, также вошла в число победителей. Она получила Grammy за лучший поп-вокальный альбом (Mayhem), лучшую танцевальную запись (Abracadabra), лучший ремикс. Со сцены певица призвала женщин в музыкальной индустрии отстаивать свое творческое видение и активнее бороться за продюсерский контроль над собственными проектами.

Песня Билли Айлиш и Финнеаса О’Коннелл Wildflower стала победителем в номинации «Песня года».

Впервые награду получил режиссер Стивен Спилберг — жюри отметило документальный фильм «Музыка Джона Уильямса», который признан «Лучшей музыкальной картиной». Спилберг выступил в качестве продюсера ленты и вошел в список ЭГОТ — обладателей четырех главных американских премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

Дэррил Франк, Лоран Бузеро, Джастин Уилкс, Мередит Каулферс и Сара Бернштейн получают награду «Лучшая музыкальная картина» за работу к фильму «Музыка Джона Уильямса»

Фото: Daniel Cole / Reuters Дэррил Франк, Лоран Бузеро, Джастин Уилкс, Мередит Каулферс и Сара Бернштейн получают награду «Лучшая музыкальная картина» за работу к фильму «Музыка Джона Уильямса»

Фото: Daniel Cole / Reuters

ICE OUT Церемония прошла на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Многие артисты пришли со значками ICE OUT. Bad Bunny заявил со сцены: «Мы не животные и не инопланетяне, мы — обычные люди». Билли Айлиш, принимая награду, сказала: «Никто не является нелегалом на украденной земле. К черту ICE!»

Финнеас О'Коннелл и Билли Айлиш

Фото: Chris Pizzello, AP Финнеас О’Коннелл и Билли Айлиш

Фото: Chris Pizzello, AP

Все победители Grammy-2026

Главные категории

Лучший новый артист — Оливия Дин

Автор песен года — Эми Аллен

Продюсер года (неклассический) — Cirkut

Поп-музыка

Лучшее сольное поп-исполнение — Лола Янг (Messy)

Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой — Синтия Эриво и Ариана Гранде (Defying Gravity)

Лучший поп-вокальный альбом — Леди Гага (Mayhem)

Лучшая ремикс-запись — Леди Гага (Abracadabra)

Рок, альтернатива и металл

Лучшее рок-исполнение — Yungblud (Changes, live)

Лучшая рок-песня — Nine Inch Nails (As Alive as You Need Me to Be)

Лучший рок-альбом — Turnstile (Never Enough)

Лучшее металл-исполнение — Turnstile (Birds)

Лучшее альтернативное исполнение — The Cure (Alone)

Лучший альтернативный альбом — The Cure (Songs of a Lost World)

R&B

Лучшее R&B-исполнение — Kehlani (Folded)

Лучшее традиционное R&B-исполнение — Леон Томас (Vibes Don’t Lie)

Лучшая R&B-песня — Kehlani (Folded)

Лучший R&B-альбом — Леон Томас (Mutt)

Рэп

Лучшее рэп-исполнение — Clipse feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams (Chains & Whips)

Лучшая рэп-песня — Кендрик Ламар feat. Lefty Gunplay (TV Off)

Лучший рэп-альбом — Кендрик Ламар (GNX)

Лучшее мелодичное рэп-исполнение — Кендрик Ламар feat. SZA (luther)

Кантри и фолк

Лучшее сольное кантри-исполнение — Крис Стэплтон (Bad As I Used To Be)

Лучшая кантри-песня — Тайлер Чайлдерс (Bitin’ List)

Лучший современный кантри-альбом — Jelly Roll (Beautifully Broken)

Лучший альбом традиционной кантри-музыки — Зак Топ (Ain’t In It for My Health)

Лучший фолк-альбом — I’m With Her (Wild and Clear and Blue)

Танцевальная и электронная музыка

Лучшая танцевальная/электронная запись — Tame Impala (End of Summer)

Лучший танцевальный/электронный альбом — FKA twigs (Eusexua)

Латина, мировая музыка, джаз и классика

Лучший латиноамериканский поп-альбом — Natalia Lafourcade (Cancionera)

Лучшее мировое музыкальное исполнение — Bad Bunny (EoO)

Лучшее африканское музыкальное исполнение — Tyla (PUSH 2 START)

Лучшее джазовое исполнение — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade (Windows, live)

Лучшее оркестровое исполнение — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade (Windows, live)

Визуальные медиа и прочее

Лучший альбом городской музыки — Bad Bunny (Deb Tirar Ms Fotos)

Лучший сборник саундтреков — Sinners

Лучшая песня для визуальных медиа — Huntr/x (Golden)

Лучшее музыкальное видео — Doechii (Anxiety)

Лучший комедийный альбом — Nate Bargatze (Your Friend, Nate Bargatze)

Матвей Иващенко