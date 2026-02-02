Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Grammy-2026: триумф Кендрика Ламара, первая премия Спилберга и «к черту ICE»

Кендрик Ламар установил рекорд музыкальной премии Grammy

В ночь на 2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения Grammy. Главным триумфатором вечера стал Кендрик Ламар, установивший новый рекорд музыкальной премии. Впервые награду получил режиссер Стивен Спилберг. Многие гости пришли со значками ICE OUT, а артисты Bad Bunny и Билли Айлиш со сцены выступили против миграционной политики Трампа. Главные события премии — в материале «Ъ».

Кендрик Ламар получает награду за лучший рэп-альбом года за пластинку GNX

Кендрик Ламар получает награду за лучший рэп-альбом года за пластинку GNX

Фото: Chris Pizzello, AP

Кендрик Ламар получает награду за лучший рэп-альбом года за пластинку GNX

Фото: Chris Pizzello, AP

Как прошла церемония

  • Церемония открылась совместным выступлением Бруно Марса и Розе с хитом APT.
  • Ведущим вечера был южноафриканский комик и актер Тревор Ноа.
  • На сцене выступили Сабрина Карпентер, Леди Гага, а также все номинанты в категории «Лучший новый артист». Одним из самых обсуждаемых моментов стало появление Джастина Бибера, который вышел на сцену почти обнаженным — в трусах и носках — и исполнил песню из нового альбома.
  • Бэд Банни стал обладателем главной награды вечера — «Альбом года» — за пластинку Deb Tirar Ms Fotos. Это первый случай в истории Grammy, когда главный приз получил альбом, полностью записанный на испанском языке. Уже на следующей неделе Бэд Банни станет хедлайнером шоу в перерыве финала Супербоула NFL.
  • Главным триумфатором стал Кендрик Ламар. Он получил пять наград из девяти номинаций — больше, чем любой другой артист в этом году. Он стал самым титулованным рэпером в истории премии, обогнав Jay-Z — теперь на его счету 26 статуэток.
    • Предыдущая фотография
    Леди Гага с наградой за лучшую танцевальную запись года — трек Abracadabra

    Леди Гага с наградой за лучшую танцевальную запись года — трек Abracadabra

    Фото: Mike Blake / Reuters

    Выступление Леди Гага на церемонии Grammy-2026

    Выступление Леди Гага на церемонии Grammy-2026

    Фото: AP / Chris Pizzello

    Следующая фотография
    1 / 2

    Леди Гага с наградой за лучшую танцевальную запись года — трек Abracadabra

    Фото: Mike Blake / Reuters

    Выступление Леди Гага на церемонии Grammy-2026

    Фото: AP / Chris Pizzello

  • Леди Гага, номинированная в семи категориях, также вошла в число победителей. Она получила Grammy за лучший поп-вокальный альбом (Mayhem), лучшую танцевальную запись (Abracadabra), лучший ремикс. Со сцены певица призвала женщин в музыкальной индустрии отстаивать свое творческое видение и активнее бороться за продюсерский контроль над собственными проектами.
  • Песня Билли Айлиш и Финнеаса О’Коннелл Wildflower стала победителем в номинации «Песня года».
  • Впервые награду получил режиссер Стивен Спилберг — жюри отметило документальный фильм «Музыка Джона Уильямса», который признан «Лучшей музыкальной картиной». Спилберг выступил в качестве продюсера ленты и вошел в список ЭГОТ — обладателей четырех главных американских премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».
Дэррил Франк, Лоран Бузеро, Джастин Уилкс, Мередит Каулферс и Сара Бернштейн получают награду «Лучшая музыкальная картина» за работу к фильму «Музыка Джона Уильямса»

Дэррил Франк, Лоран Бузеро, Джастин Уилкс, Мередит Каулферс и Сара Бернштейн получают награду «Лучшая музыкальная картина» за работу к фильму «Музыка Джона Уильямса»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Дэррил Франк, Лоран Бузеро, Джастин Уилкс, Мередит Каулферс и Сара Бернштейн получают награду «Лучшая музыкальная картина» за работу к фильму «Музыка Джона Уильямса»

Фото: Daniel Cole / Reuters

ICE OUT

  • Церемония прошла на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Многие артисты пришли со значками ICE OUT. Bad Bunny заявил со сцены: «Мы не животные и не инопланетяне, мы — обычные люди». Билли Айлиш, принимая награду, сказала: «Никто не является нелегалом на украденной земле. К черту ICE!»
Финнеас О’Коннелл и Билли Айлиш

Финнеас О’Коннелл и Билли Айлиш

Фото: Chris Pizzello, AP

Финнеас О’Коннелл и Билли Айлиш

Фото: Chris Pizzello, AP

Все победители Grammy-2026

Главные категории

  • Лучший новый артист — Оливия Дин
  • Автор песен года — Эми Аллен
  • Продюсер года (неклассический) — Cirkut

Поп-музыка

  • Лучшее сольное поп-исполнение — Лола Янг (Messy)
  • Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой — Синтия Эриво и Ариана Гранде (Defying Gravity)
  • Лучший поп-вокальный альбом — Леди Гага (Mayhem)
  • Лучшая ремикс-запись — Леди Гага (Abracadabra)

Рок, альтернатива и металл

  • Лучшее рок-исполнение — Yungblud (Changes, live)
  • Лучшая рок-песня — Nine Inch Nails (As Alive as You Need Me to Be)
  • Лучший рок-альбом — Turnstile (Never Enough)
  • Лучшее металл-исполнение — Turnstile (Birds)
  • Лучшее альтернативное исполнение — The Cure (Alone)
  • Лучший альтернативный альбом — The Cure (Songs of a Lost World)

R&B

  • Лучшее R&B-исполнение — Kehlani (Folded)
  • Лучшее традиционное R&B-исполнение — Леон Томас (Vibes Don’t Lie)
  • Лучшая R&B-песня — Kehlani (Folded)
  • Лучший R&B-альбом — Леон Томас (Mutt)

Рэп

  • Лучшее рэп-исполнение — Clipse feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams (Chains & Whips)
  • Лучшая рэп-песня — Кендрик Ламар feat. Lefty Gunplay (TV Off)
  • Лучший рэп-альбом — Кендрик Ламар (GNX)
  • Лучшее мелодичное рэп-исполнение — Кендрик Ламар feat. SZA (luther)

Кантри и фолк

  • Лучшее сольное кантри-исполнение — Крис Стэплтон (Bad As I Used To Be)
  • Лучшая кантри-песня — Тайлер Чайлдерс (Bitin’ List)
  • Лучший современный кантри-альбом — Jelly Roll (Beautifully Broken)
  • Лучший альбом традиционной кантри-музыки — Зак Топ (Ain’t In It for My Health)
  • Лучший фолк-альбом — I’m With Her (Wild and Clear and Blue)

Танцевальная и электронная музыка

  • Лучшая танцевальная/электронная запись — Tame Impala (End of Summer)
  • Лучший танцевальный/электронный альбом — FKA twigs (Eusexua)

Латина, мировая музыка, джаз и классика

  • Лучший латиноамериканский поп-альбом — Natalia Lafourcade (Cancionera)
  • Лучшее мировое музыкальное исполнение — Bad Bunny (EoO)
  • Лучшее африканское музыкальное исполнение — Tyla (PUSH 2 START)
  • Лучшее джазовое исполнение — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade (Windows, live)
  • Лучшее оркестровое исполнение — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade (Windows, live)

Визуальные медиа и прочее

  • Лучший альбом городской музыки — Bad Bunny (Deb Tirar Ms Fotos)
  • Лучший сборник саундтреков — Sinners
  • Лучшая песня для визуальных медиа — Huntr/x (Golden)
  • Лучшее музыкальное видео — Doechii (Anxiety)
  • Лучший комедийный альбом — Nate Bargatze (Your Friend, Nate Bargatze)

Матвей Иващенко

Фотогалерея

«Грэмми-2026»

Предыдущая фотография
Пуэрториканский рэпер Bad Bunny (слева) победил в категории «Альбом года» за диск Debi Tirar Mas Fotos

Пуэрториканский рэпер Bad Bunny (слева) победил в категории «Альбом года» за диск Debi Tirar Mas Fotos

Фото: Daniel Cole / Reuters

Певица Билли Айлиш получила премию в номинации «Песня года» с композицией Wildflower

Певица Билли Айлиш получила премию в номинации «Песня года» с композицией Wildflower

Фото: AP / Chris Pizzello

Трек Luther дуэта рэп-исполнителей Кендрика Ламара (слева) и SZA (справа) удостоился премии в категории «Запись года»

Трек Luther дуэта рэп-исполнителей Кендрика Ламара (слева) и SZA (справа) удостоился премии в категории «Запись года»

Фото: AP / Chris Pizzello

Группа Turnstile получила премию в категории «Лучший рок-альбом» с пластинкой Never Enough

Группа Turnstile получила премию в категории «Лучший рок-альбом» с пластинкой Never Enough

Фото: Daniel Cole / Reuters

Режиссер Лоран Бузеро (в центре) завоевал награду «Лучшая музыкальная картина» за фильм «Музыка Джона Уильямса»

Режиссер Лоран Бузеро (в центре) завоевал награду «Лучшая музыкальная картина» за фильм «Музыка Джона Уильямса»

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица SZA

Певица SZA

Фото: Mike Blake / Reuters

Продюсер Марк Спирс (Sounwave)

Продюсер Марк Спирс (Sounwave)

Фото: Mike Blake / Reuters

Jelly Roll выиграл три премии «Грэмми»: «Лучший современный кантри-альбом» за пластинку Beautifully Broken, «Лучшее кантри-исполнение» и «Лучшее исполнение современной христианской музыки»

Jelly Roll выиграл три премии «Грэмми»: «Лучший современный кантри-альбом» за пластинку Beautifully Broken, «Лучшее кантри-исполнение» и «Лучшее исполнение современной христианской музыки»

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Tyla с наградой в номинации «Лучшее исполнение африканской музыки» за хит PUSH 2 START

Певица Tyla с наградой в номинации «Лучшее исполнение африканской музыки» за хит PUSH 2 START

Фото: AP

Певец Джастин Бибер выступает с композицией Yukon, удостоенной премией за лучшее R&amp;B-исполнение

Певец Джастин Бибер выступает с композицией Yukon, удостоенной премией за лучшее R&B-исполнение

Фото: AP / Chris Pizzello

Совместное выступление гостей премии в память о солисте хеви-метал-группы Black Sabbath Оззи Осборне

Совместное выступление гостей премии в память о солисте хеви-метал-группы Black Sabbath Оззи Осборне

Фото: AP / Chris Pizzello

Рэпер Tyler, The Creator получил награду в номинации «Лучшая обложка альбома»

Рэпер Tyler, The Creator получил награду в номинации «Лучшая обложка альбома»

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Шер получила награду за достижения в карьере

Певица Шер получила награду за достижения в карьере

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Бруно Марса с песней I Just Might

Выступление Бруно Марса с песней I Just Might

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Фаррелла Уильямса

Выступление Фаррелла Уильямса

Фото: Daniel Cole / Reuters

Выступление певца Sombr

Выступление певца Sombr

Фото: Daniel Cole / Reuters

Исполнитель Дюран Бернарр получает награду за лучший прогрессивный R&amp;B альбом (Bloom)

Исполнитель Дюран Бернарр получает награду за лучший прогрессивный R&B альбом (Bloom)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Певица Кейлани с наградами за лучшую R&amp;B песню и лучшее R&amp;B исполнение (песня Folded)

Певица Кейлани с наградами за лучшую R&B песню и лучшее R&B исполнение (песня Folded)

Фото: Mike Blake / Reuters

Исполнитель Shaboozey с наградой за лучшее исполнение кантри-дуэта/группы (песня Amen)

Исполнитель Shaboozey с наградой за лучшее исполнение кантри-дуэта/группы (песня Amen)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Перформанс Леди Гаги с песней Abracadabra

Перформанс Леди Гаги с песней Abracadabra

Фото: AP / Chris Pizzello

Слева направо: Джон Батист, Рафаэль Саадик, Лорин Хилл и Уайклеф Жан

Слева направо: Джон Батист, Рафаэль Саадик, Лорин Хилл и Уайклеф Жан

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Лалы Хэтэуэй и исполнителя October London

Выступление Лалы Хэтэуэй и исполнителя October London

Фото: AP / Chris Pizzello

Рэп-исполнительница Doechii с наградой за лучший музыкальный видеоклип на песню Anxiety

Рэп-исполнительница Doechii с наградой за лучший музыкальный видеоклип на песню Anxiety

Фото: AP

Фаррелл Уильямс исполняет песню So Far Ahead

Фаррелл Уильямс исполняет песню So Far Ahead

Фото: AP / Chris Pizzello

Певец Гарри Стайлс

Певец Гарри Стайлс

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление музыканта Джона Батисты

Выступление музыканта Джона Батисты

Фото: AP / Chris Pizzello

Американский рэпер Q-Tip (слева) вручает премию Dr. Dre Global Impact Фарреллу Уильямсу

Американский рэпер Q-Tip (слева) вручает премию Dr. Dre Global Impact Фарреллу Уильямсу

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Эми Аллен с наградой в номинации «Автор песен года, неклассика»

Певица Эми Аллен с наградой в номинации «Автор песен года, неклассика»

Фото: AP

Лола Янг получает награду за лучшее сольное поп-исполнение с песней Messy

Лола Янг получает награду за лучшее сольное поп-исполнение с песней Messy

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Тейяна Тейлор (в центре) вручает награду за лучший поп-вокальный альбом Леди Гаге (слева)

Певица Тейяна Тейлор (в центре) вручает награду за лучший поп-вокальный альбом Леди Гаге (слева)

Фото: AP / Chris Pizzello

Комик Марчелло Эрнандес и колумбийская певица Karol G вручают награду рэперу Bad Bunny за лучший альбом в жанре современной городской музыки

Комик Марчелло Эрнандес и колумбийская певица Karol G вручают награду рэперу Bad Bunny за лучший альбом в жанре современной городской музыки

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Чаппелл Рон вручает награду в категории «Лучший новый исполнитель» Оливии Дин

Певица Чаппелл Рон вручает награду в категории «Лучший новый исполнитель» Оливии Дин

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Алекса Уоррена

Выступление Алекса Уоррена

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Оливия Дин

Певица Оливия Дин

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Леона Томаса III

Выступление Леона Томаса III

Фото: AP / Chris Pizzello

Актриса и певица Сабрина Карпентер

Актриса и певица Сабрина Карпентер

Фото: AP / Chris Pizzello

Ведущий церемонии Тревор Ной

Ведущий церемонии Тревор Ной

Фото: AP / Chris Pizzello

Розэ и Бруно Марс

Розэ и Бруно Марс

Фото: AP / Chris Pizzello

Исландская певица Laufey с наградой за лучший традиционный поп-вокальный альбом (A Matter of Time)

Исландская певица Laufey с наградой за лучший традиционный поп-вокальный альбом (A Matter of Time)

Фото: AP

Keznamdi (слева) и Дэнни Баррос с наградой за лучший регги-альбом Blxxd &amp; Fyah

Keznamdi (слева) и Дэнни Баррос с наградой за лучший регги-альбом Blxxd & Fyah

Фото: AP

Майли Сайрус на 68-й церемонии «Грэмми»

Майли Сайрус на 68-й церемонии «Грэмми»

Фото: AP

Сара Газарек с наградой за лучшую аранжировку (к песне Big Fish)

Сара Газарек с наградой за лучшую аранжировку (к песне Big Fish)

Фото: AP

Пол О&#39;Детт (слева), Аманда Форсайт и Стивен Стаббс с наградой за лучший классический сольный вокальный альбом

Пол О'Детт (слева), Аманда Форсайт и Стивен Стаббс с наградой за лучший классический сольный вокальный альбом

Фото: AP

Слева направо: Адам Уэйкман, Нуно Беттенкурт, музыкант Yungblud, Шэрон Осборн и Фрэнк Белло получили награду за лучшее рок-исполнение песни Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning

Слева направо: Адам Уэйкман, Нуно Беттенкурт, музыкант Yungblud, Шэрон Осборн и Фрэнк Белло получили награду за лучшее рок-исполнение песни Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning

Фото: AP / Chris Pizzello

Юная певица Aura V и рэпер Fyutch получают награду за лучший детский музыкальный альбом (Harmony)

Юная певица Aura V и рэпер Fyutch получают награду за лучший детский музыкальный альбом (Harmony)

Фото: AP / Chris Pizzello

Гэвин Чак (слева) и Алан Пирсон из группы Alarm Will Sound с наградой за лучшую камерную музыку/исполнение малым ансамблем (композиция Dennehy: Land of Winter)

Гэвин Чак (слева) и Алан Пирсон из группы Alarm Will Sound с наградой за лучшую камерную музыку/исполнение малым ансамблем (композиция Dennehy: Land of Winter)

Фото: AP / Chris Pizzello

Следующая фотография
1 / 46

Пуэрториканский рэпер Bad Bunny (слева) победил в категории «Альбом года» за диск Debi Tirar Mas Fotos

Фото: Daniel Cole / Reuters

Певица Билли Айлиш получила премию в номинации «Песня года» с композицией Wildflower

Фото: AP / Chris Pizzello

Трек Luther дуэта рэп-исполнителей Кендрика Ламара (слева) и SZA (справа) удостоился премии в категории «Запись года»

Фото: AP / Chris Pizzello

Группа Turnstile получила премию в категории «Лучший рок-альбом» с пластинкой Never Enough

Фото: Daniel Cole / Reuters

Режиссер Лоран Бузеро (в центре) завоевал награду «Лучшая музыкальная картина» за фильм «Музыка Джона Уильямса»

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица SZA

Фото: Mike Blake / Reuters

Продюсер Марк Спирс (Sounwave)

Фото: Mike Blake / Reuters

Jelly Roll выиграл три премии «Грэмми»: «Лучший современный кантри-альбом» за пластинку Beautifully Broken, «Лучшее кантри-исполнение» и «Лучшее исполнение современной христианской музыки»

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Tyla с наградой в номинации «Лучшее исполнение африканской музыки» за хит PUSH 2 START

Фото: AP

Певец Джастин Бибер выступает с композицией Yukon, удостоенной премией за лучшее R&B-исполнение

Фото: AP / Chris Pizzello

Совместное выступление гостей премии в память о солисте хеви-метал-группы Black Sabbath Оззи Осборне

Фото: AP / Chris Pizzello

Рэпер Tyler, The Creator получил награду в номинации «Лучшая обложка альбома»

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Шер получила награду за достижения в карьере

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Бруно Марса с песней I Just Might

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Фаррелла Уильямса

Фото: Daniel Cole / Reuters

Выступление певца Sombr

Фото: Daniel Cole / Reuters

Исполнитель Дюран Бернарр получает награду за лучший прогрессивный R&B альбом (Bloom)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Певица Кейлани с наградами за лучшую R&B песню и лучшее R&B исполнение (песня Folded)

Фото: Mike Blake / Reuters

Исполнитель Shaboozey с наградой за лучшее исполнение кантри-дуэта/группы (песня Amen)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Перформанс Леди Гаги с песней Abracadabra

Фото: AP / Chris Pizzello

Слева направо: Джон Батист, Рафаэль Саадик, Лорин Хилл и Уайклеф Жан

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Лалы Хэтэуэй и исполнителя October London

Фото: AP / Chris Pizzello

Рэп-исполнительница Doechii с наградой за лучший музыкальный видеоклип на песню Anxiety

Фото: AP

Фаррелл Уильямс исполняет песню So Far Ahead

Фото: AP / Chris Pizzello

Певец Гарри Стайлс

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление музыканта Джона Батисты

Фото: AP / Chris Pizzello

Американский рэпер Q-Tip (слева) вручает премию Dr. Dre Global Impact Фарреллу Уильямсу

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Эми Аллен с наградой в номинации «Автор песен года, неклассика»

Фото: AP

Лола Янг получает награду за лучшее сольное поп-исполнение с песней Messy

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Тейяна Тейлор (в центре) вручает награду за лучший поп-вокальный альбом Леди Гаге (слева)

Фото: AP / Chris Pizzello

Комик Марчелло Эрнандес и колумбийская певица Karol G вручают награду рэперу Bad Bunny за лучший альбом в жанре современной городской музыки

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Чаппелл Рон вручает награду в категории «Лучший новый исполнитель» Оливии Дин

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Алекса Уоррена

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Оливия Дин

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Леона Томаса III

Фото: AP / Chris Pizzello

Актриса и певица Сабрина Карпентер

Фото: AP / Chris Pizzello

Ведущий церемонии Тревор Ной

Фото: AP / Chris Pizzello

Розэ и Бруно Марс

Фото: AP / Chris Pizzello

Исландская певица Laufey с наградой за лучший традиционный поп-вокальный альбом (A Matter of Time)

Фото: AP

Keznamdi (слева) и Дэнни Баррос с наградой за лучший регги-альбом Blxxd & Fyah

Фото: AP

Майли Сайрус на 68-й церемонии «Грэмми»

Фото: AP

Сара Газарек с наградой за лучшую аранжировку (к песне Big Fish)

Фото: AP

Пол О'Детт (слева), Аманда Форсайт и Стивен Стаббс с наградой за лучший классический сольный вокальный альбом

Фото: AP

Слева направо: Адам Уэйкман, Нуно Беттенкурт, музыкант Yungblud, Шэрон Осборн и Фрэнк Белло получили награду за лучшее рок-исполнение песни Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning

Фото: AP / Chris Pizzello

Юная певица Aura V и рэпер Fyutch получают награду за лучший детский музыкальный альбом (Harmony)

Фото: AP / Chris Pizzello

Гэвин Чак (слева) и Алан Пирсон из группы Alarm Will Sound с наградой за лучшую камерную музыку/исполнение малым ансамблем (композиция Dennehy: Land of Winter)

Фото: AP / Chris Pizzello

Смотреть

Новости компаний Все