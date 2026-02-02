Grammy-2026: триумф Кендрика Ламара, первая премия Спилберга и «к черту ICE»
Кендрик Ламар установил рекорд музыкальной премии Grammy
В ночь на 2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения Grammy. Главным триумфатором вечера стал Кендрик Ламар, установивший новый рекорд музыкальной премии. Впервые награду получил режиссер Стивен Спилберг. Многие гости пришли со значками ICE OUT, а артисты Bad Bunny и Билли Айлиш со сцены выступили против миграционной политики Трампа. Главные события премии — в материале «Ъ».
Кендрик Ламар получает награду за лучший рэп-альбом года за пластинку GNX
Фото: Chris Pizzello, AP
Как прошла церемония
Дэррил Франк, Лоран Бузеро, Джастин Уилкс, Мередит Каулферс и Сара Бернштейн получают награду «Лучшая музыкальная картина» за работу к фильму «Музыка Джона Уильямса»
Фото: Daniel Cole / Reuters
ICE OUT
Финнеас О’Коннелл и Билли Айлиш
Фото: Chris Pizzello, AP
Все победители Grammy-2026
- Лучший новый артист — Оливия Дин
- Автор песен года — Эми Аллен
- Продюсер года (неклассический) — Cirkut
- Лучшее сольное поп-исполнение — Лола Янг (Messy)
- Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой — Синтия Эриво и Ариана Гранде (Defying Gravity)
- Лучший поп-вокальный альбом — Леди Гага (Mayhem)
- Лучшая ремикс-запись — Леди Гага (Abracadabra)
- Лучшее рок-исполнение — Yungblud (Changes, live)
- Лучшая рок-песня — Nine Inch Nails (As Alive as You Need Me to Be)
- Лучший рок-альбом — Turnstile (Never Enough)
- Лучшее металл-исполнение — Turnstile (Birds)
- Лучшее альтернативное исполнение — The Cure (Alone)
- Лучший альтернативный альбом — The Cure (Songs of a Lost World)
- Лучшее R&B-исполнение — Kehlani (Folded)
- Лучшее традиционное R&B-исполнение — Леон Томас (Vibes Don’t Lie)
- Лучшая R&B-песня — Kehlani (Folded)
- Лучший R&B-альбом — Леон Томас (Mutt)
- Лучшее рэп-исполнение — Clipse feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams (Chains & Whips)
- Лучшая рэп-песня — Кендрик Ламар feat. Lefty Gunplay (TV Off)
- Лучший рэп-альбом — Кендрик Ламар (GNX)
- Лучшее мелодичное рэп-исполнение — Кендрик Ламар feat. SZA (luther)
- Лучшее сольное кантри-исполнение — Крис Стэплтон (Bad As I Used To Be)
- Лучшая кантри-песня — Тайлер Чайлдерс (Bitin’ List)
- Лучший современный кантри-альбом — Jelly Roll (Beautifully Broken)
- Лучший альбом традиционной кантри-музыки — Зак Топ (Ain’t In It for My Health)
- Лучший фолк-альбом — I’m With Her (Wild and Clear and Blue)
- Лучшая танцевальная/электронная запись — Tame Impala (End of Summer)
- Лучший танцевальный/электронный альбом — FKA twigs (Eusexua)
- Лучший латиноамериканский поп-альбом — Natalia Lafourcade (Cancionera)
- Лучшее мировое музыкальное исполнение — Bad Bunny (EoO)
- Лучшее африканское музыкальное исполнение — Tyla (PUSH 2 START)
- Лучшее джазовое исполнение — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade (Windows, live)
- Лучшее оркестровое исполнение — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade (Windows, live)
- Лучший альбом городской музыки — Bad Bunny (Deb Tirar Ms Fotos)
- Лучший сборник саундтреков — Sinners
- Лучшая песня для визуальных медиа — Huntr/x (Golden)
- Лучшее музыкальное видео — Doechii (Anxiety)
- Лучший комедийный альбом — Nate Bargatze (Your Friend, Nate Bargatze)