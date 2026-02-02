1 февраля 2026 года на 52-м году жизни после продолжительной болезни скончался директор Федерального аккредитационного центра ПГМУ, доцент, кандидат медицинских наук Виктор Рудин.

С 2013 года под его руководством началось активное развитие Федерального аккредитационного центра ПГМУ, который в настоящее время ценится и признается на всероссийском уровне. Виктор Рудин был преподавателем оперативной хирургии и топографической анатомии. При его активном участии в университете была открыта первая в России «Школа хирургов».