В Омске арестован подросток за планирование убийства в школе

Тюкалинский городской суд Омской области заключил под стражу подростка, обвиняемого в участии в террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Подростка также обвиняют в планировании убийства в школе с помощью огнестрельного оружия и взрывчатого вещества.

Согласно предварительному расследованию, задержанный поддерживал идеологию организации «Колумбайн» (в РФ признано террористическим и запрещено). По утверждению силовых структур, подросток искал информацию об организации в интернете, обсуждал в сети ранее совершенные массовые убийства в учебных заведениях и сам планировал убить учащихся и сотрудников школы. Задержанный купил тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой террористической организации, сообщила пресс-служба.

Подростку назначили арест до 28 марта. Ему выдвинули обвинения по статье об организации террористической деятельности и участии в террористической организации ( ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Статья предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.