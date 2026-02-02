Акционер «Камтекса» продолжит использовать участок в Камской долине под автостоянку

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд 29 января оставил без рассмотрения жалобу департамента земельных отношений администрации Перми об использовании ООО «Роспласт» участка в Камской долине не по его целевому назначению. Информация об этом содержится в картотеке суда.

В июне 2025 года департамент земельных отношений администрации обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «Роспласт», владельцем которого является акционер «Камтекс-Химпрома» Игорь Иванов.

По мнению истца, ООО использовало участок по ул. Спешилова, 125, площадью 8,9 тыс. кв. м не по его целевому назначению и виду разрешенного использования. Департамент указывал на то, что размещение нестационарного объекта (поста охраны) для стоянки, хранения автотранспортных средств на земельных участках с видом разрешенного использования «магазины» не предусмотрено. В качестве третьего лица к делу был привлечен пермский автодилер «Автопрестиж», чьи автомобили находились на указанном участке.

Суд отметил, что собственник земельного участка имеет право самостоятельно выбрать как основной, так и вспомогательный вид его разрешенного использования, которые предусмотрены правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Согласно ПЗЗ территориальная зона «Ц-6», установленная на спорном участке, допускает в качестве основного вида разрешенного использования складские площадки (6.9.1), соответственно использование участка для целей складского хранения автомобилей на открытой площадке, для чего на ней организован пост охраны, не является использованием не по целевому назначению.

Напомним, минувшим летом администрация Перми подала несколько исков с целью обязать владельцев недвижимости использовать ее по назначению. Так, мэрия потребовала прекратить нецелевое использование бывшего административного здания завода «Велта», которое сдается в аренду под офисные и торговые помещения. Еще один иск направлен к московскому ООО «Микотранс», которое является владельцем земельного участка по ул. Карпинского, 115а. Десять лет назад девелопер планировал построить там гипермаркет строительных материалов сети Obi, но уже давно здесь была расположена автостоянка, а также шиномонтажная мастерская и пост охраны.

ООО «Микотранс» добровольно исполнило заявленные требования и устранило объекты, нарушающие земельное законодательство. Департамент земельных отношений администрации города Перми также отозвал иск к владельцам заводоуправления «Велты» — индивидуальному предпринимателю Абдусалиму Каландарову, ООО «Дом Строй» и ООО «Вэрт» в связи с тем, что нецелевое использование земельного участка устранено ответчиками добровольно в ходе рассмотрения дела в суде.