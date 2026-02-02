В Омске арестовали подростка, разработавшего план бойни в школе

На время следствия арестован несовершеннолетний житель Омской области, являющийся приверженцем деструктивного молодежного движения «Колумбайн» (признано в РФ террористическим и запрещено). Об этом сообщил Telegram-канал судов региона.

По материалам дела, молодой человек поддерживал идеологию движения, искал в интернете информацию о его деятельности, в чате принимал участие в дискуссиях о ранее совершенных массовых убийствах в учебных заведениях. Кроме того, он приобрел тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой организации, разработал план бойни в школе с использованием огнестрельного оружия и взрывчатого вещества.

Подростка задержали. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Илья Николаев