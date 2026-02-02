Глава Ижевска об уборке в снегопады: жители частного сектора не пускают технику

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков обратился к жителям частного сектора с просьбой не препятствовать работе снегоуборочной техники. Об этом градоначальник написал на своей странице «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В частном секторе механизаторы и трактористы нередко сталкиваются с грубостью, жители не пускают технику на улицы и в переулки, опасаясь, что ковши завалят выезды из дворов»,— отметил мэр города.

Господин Чистяков подчеркнул, что важно обеспечить проезд экстренных служб в любую точку города. Он призвал горожан дать трактористам «спокойно» работать, а заезды к частным домам чистить самостоятельно после прохода техники, помогать в этом соседям, особенно пожилым и маломобильным людям.

Днем 1 февраля на уборку улиц Ижевска вышли 120 спецмашин и около 100 работников ручного труда. Глава города напомнил, что во время больших снегопадов в первую очередь очищаются дороги, где курсирует общественный транспорт, автомагистрали, обеспечивающие сообщение с жилыми микрорайонами и проезды к соцобъектам. По данным гидрометцентра, сегодня в городе прогнозируется умеренный снег, температура воздуха днем — до -6°С.

Анастасия Лопатина