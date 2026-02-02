Производство зарядных станций для электромобилей запустили в Красноярске

Красноярское предприятие АО «НПП „Радиосвязь“» (входит в АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), ГК «Ростех») разработало и запустило серийное производство морозоустойчивых зарядных станций для электромобилей. Изделия способны работать при температуре до 40 градусов мороза. Оборудование оснащено системами подогрева и усиленной теплоизоляции, а также имеет защиту от снега, мороза, пыли и влаги.

«Электрозарядная станция разрабатывалась специально для сибирского региона и территорий с арктическим климатом. Она оснащена тремя типами разъемов (Type 2, CHAdeMO, GB/T), что делает ее универсальной для любого вида современного электротранспорта», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации «Ростех». Первая такая станция была установлена в Красноярске компанией «Россети Сибирь».

НПП «Радиосвязь» производит системы связи и навигации, элементы электронной аппаратуры. Предприятие зарегистрировано в Красноярске в 2012 году. С момента основания компанией руководит генеральный директор Ринат Галеев. Единственным собственником является АО «ОПК».

Лолита Белова