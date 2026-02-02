Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Циклон унесет мороз из Петербурга во второй день февраля

Синоптическую ситуацию в Петербурге 2 февраля сформирует северо-западная периферия циклона, вышедшего с юга в районы Верхневолжья. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Облачная спираль циклона закроет небо над городом плотной пеленой, местами пройдет небольшой снег. Плюсом можно назвать сильное потепление, сегодня столбики термометров днем покажут от -8 до -10 градусов.

Ветер по-прежнему останется сильным, его порывы с северо-востока будут достигать 10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Андрей Маркелов

