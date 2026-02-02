Циклон унесет мороз из Петербурга во второй день февраля

Синоптическую ситуацию в Петербурге 2 февраля сформирует северо-западная периферия циклона, вышедшего с юга в районы Верхневолжья. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Облачная спираль циклона закроет небо над городом плотной пеленой, местами пройдет небольшой снег. Плюсом можно назвать сильное потепление, сегодня столбики термометров днем покажут от -8 до -10 градусов.

Ветер по-прежнему останется сильным, его порывы с северо-востока будут достигать 10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Андрей Маркелов