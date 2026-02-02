Магнитогорский курорт «Притяжение» посетили 2,2 млн человек в 2025 году

В 2025 году количество посещений курорта «Притяжение» в Магнитогорске достигло 2,2 млн. Всего с открытия в парке побывали 7 млн человек, сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината.

Самым популярным событием прошлого года стал День металлурга — 19 июля в «Притяжении» зафиксировали более 132 тыс. посетителей. В 2025 году на территории парка открыли центр развлечений, скейт-парк, крытая площадка для игры в падел-теннис. В начале декабря запустили термальный комплекс «Магия тепла», состоящий из четырех бассейнов, 13 бань и саун. За последний месяц 2025 года в нем побывали 27 тыс. человек.

В прошлом году на территории курорта прошло 510 мероприятий — от спортивных турниров и массовых тренировок до образовательных проектов, выставок и культурно-досуговых событий. Парк стал площадкой и для таких проектов, как форум российских медиа «Медиагора-2025», этап чемпионата России по пляжному волейболу и зимний этап общероссийского марафона «Земля спорта».