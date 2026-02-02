Глава СК заинтересовался делом о невыплате зарплаты строителям в Копейске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении трудовых прав сотрудников строительной компании «СМУ-77». После выполнения работ на объекте им так и не выплатили заработную плату, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Главе Следственного комитета в социальных сетях поступило видеообращение от сотрудников ООО «СМУ-77». Они заявили, что осенью прошлого года строили объект в Копейске, но по окончанию работ начальство вынудило их расторгнуть трудовые договоры. Окончательный расчет при увольнении руководители не произвели, заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск не выплатили. Обращения работников в различные инстанции не помогли.

Уголовное дело возбудили в управлении СК РФ по Челябинской области. Исполняющий обязанности руководителя отделения Константин Правосудов направит в Москву доклад о результатах расследования.

Ольга Воробьева