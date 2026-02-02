В Сибири на 1 января 2026 года насчитали 12,57 млн избирателей

На 1 января 2026 года в Сибирском федеральном округе (СФО) проживало 12,57 млн избирателей. Это следует из данных, опубликованных региональными избирательными комиссиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Избиркомы приводят соответствующие данные дважды в год — на 1 января и на 1 июля. В 2021 году по данным на 1 июля, которые использовались на сентябрьских выборах в Госдуму РФ, в СФО проживало 12,815 млн избирателей. Таким образом, их численность к новым выборам в Госдуму РФ, которые пройдут в этом году, за четыре с половиной года сократилась на 255,4 тыс. человек, или на 2%.

Снижение зафиксировано в семи регионах из 10. Наиболее значительное — в Кемеровской области (на 82,4 тыс. человек), Алтайском крае (на 64,9 тыс.) и Омской области (на 58,8 тыс.).

Рост численности избирателей по сравнению с 1 июля 2021 года зарегистрирован в Новосибирской области, республиках Алтай и Тува. В Новосибирской области рост составил 32,7 тыс. При этом количество избирателей в Новосибирске увеличилось на 34,1 тыс. В результате доля избирателей области, проживающих в Новосибирске, выросла с 55,65% до 56,4%.

Валерий Лавский