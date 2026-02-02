В Ульяновске за последние сутки зафиксировали четверть месячной нормы осадков

В Ульяновске за последние сутки выпало 25% месячной нормы осадков. Об этом сообщили на штабе по развитию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Отмечается, что ситуация не привела к чрезвычайным происшествиям. Глава города Александр Болдакин отметил, что для ликвидации последствий непогоды задействованы все доступные ресурсы. В работу вовлечены 188 единиц специальной техники, а также привлечены резервные средства.

Последствия непогоды устраняются в режиме повышенной готовности.

Андрей Сазонов