В 2025 году полицейские Прикамья раскрыли более 13 тыс. преступлений

За 2025 год сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю раскрыли 13,5 тыс. преступлений, в том числе все совершенные убийства, изнасилования и разбои. Такие данные были озвучены на прошедшей коллегии краевого главка МВД.

В бюджетной сфере полицейские выявили и расследовали 121 преступление. 59 преступлений были связаны с хищением средств, выделенных в рамках национальных проектов. За совершение преступлений коррупционной направленности к уголовной ответственности привлечено на 40% больше фигурантов, чем в 2024 году.

В прошлом году из незаконного оборота изъято почти 100 кг наркотических средств и психотропных веществ. Пресечена деятельность трех нарколабораторий.

В 2025 году был усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства. Принято 120 решений о депортации иностранных граждан за пределы РФ, выявлено 174 преступления в сфере противодействия незаконной миграции, в том числе 112 — за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.