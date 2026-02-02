В Городской больнице №9 Ижевска внедрили новый метод лечения грыж

Врачи-хирурги Городской клинической больницы №9 в Ижевске начали использовать метод TAR-пластики для лечения крупных грыж брюшной полости, сообщает пресс-служба минздрава республики.

«TAR-пластика — это эффективный способ устранения крупных грыж передней брюшной стенки. Она особенно актуальна, когда края прямых мышц сильно разошлись, а грыжевой мешок достиг больших размеров»,— рассказал врач-хирург ГКБ №9 Николай Гаврилов.

Отмечается, что TAR-пластика позволяет устранить большие дефекты без натяжения тканей, снижая риск повышения внутрибрюшного давления и минимизируя вероятность рецидива. После операции брюшная стенка остается ровной, без выпячиваний. Выбор метода лечения грыж определяется лечащим врачом в зависимости от показаний.

Анастасия Лопатина