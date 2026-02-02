Транспорт Петербурга перевез более 6,6 млн пассажиров в морозные выходные

В минувшие выходные дни, которые выдались морозными, общественный транспорт Петербурга перевез более 6,6 млн пассажиров, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Пассажиропоток обслуживали наземный городской транспорт, метро, пригородные электрички и аэропорт Пулково. Несмотря на аномальные холода, сбоев в работе перевозчиков удалось избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Работа всех видов транспорта была обеспечена благодаря заблаговременной подготовке. Транспортные предприятия перешли на усиленный режим работы, был проведен дополнительный инструктаж сотрудников и проверено состояние техники. Специалисты компании «Организатора перевозок» проконтролировали температурный режим в салонах и своевременный выход транспорта на линии, нарушений выявлено не было.

Особое внимание уделялось готовности аварийных и технических служб. В режиме повышенной готовности работали и службы аэропорта Пулково, отвечающие за борьбу со снегом. Ранее, накануне похолодания, была проведена масштабная проверка, в ходе которой комиссии осмотрели более 1700 единиц подвижного состава.

Андрей Маркелов