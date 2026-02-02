Три года колонии получил житель Новосибирска за печать фальшивых долларов

Центральный районный суд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима и штрафу 200 тыс. руб. местного жителя, признав его виновным в изготовлении и сбыте поддельных долларов, рассказали в региональном управлении ФСБ России. Уголовное преследование второго фигуранта было прекращено в связи со смертью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Летом 2022 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители провели контрольную закупку поддельных денег, после чего фальшивомонетчиков задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 186 УК России (изготовление и сбыт поддельной иностранной валюты).

Расследование установило, что новосибирцы наладили печать поддельных 100-долларовых банкнот образца 1996 года и их сбыт. В типографии, которая располагалась в подвале жилого дома, и гараже подозреваемых оперативники изъяли печатные станки, пресс, клише, химические реактивы, бумагу и несколько тысяч поддельных купюр номиналом $100.

Илья Николаев