Самолет из Краснодара в Челябинск задерживается на 18 часов

Самолет Краснодар — Челябинск из-за атаки дронов на юге страны задерживается почти на 18 часов. Информация опубликована на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Рейс от авиакомпании Ural Airlines должен был отправиться в 20:30 1 февраля. Сейчас расчетное время вылета указано в 14:05 2 февраля.

Кроме того, не смог вовремя отправиться самолет из Челябинска в Сочи. По расписанию рейс начинался в 10:25 2 февраля, теперь он вылетит не ранее 15:00 2 февраля.

Виталина Ярховска