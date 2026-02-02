Доходы бюджета Новосибирской области в январе отстали от плана

В январе 2026 года бюджет Новосибирской области получил на 4% собственных доходов меньше, чем в первом месяце 2025-го. Данные о поступлениях средств привел 2 февраля вице-премьер, министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

«С начала года бюджет получил 14,7 млрд руб., 12,4 млрд в этом объеме — это доходы собственные. План по собственным доходам по году на 4% выполнен… Кассовое исполнение по расходам состоялось на отметке 20,3 млрд руб. (5,5% годового плана)»,— сообщил господин Голубенко, отметив, что январь является «не сильно активным по уплате налогов месяцем».

В конце января, выступая в законодательном собрании с отчетом о работе в 2025 году, господин Травников сообщил, что регион недополучил от налога на прибыль организаций более 22 млрд руб.

В декабре заксобрание приняло областной бюджет на 2026 год. Его доходы были утверждены в объеме 325,6 млрд руб., расходы — 369,9 млрд руб., дефицит — 44,3 млрд руб.

Валерий Лавский