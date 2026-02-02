В Туве экс-сотрудницу минсельхоза осудили на 4 года за хищение 1,8 млн рублей
Кызылский городской суд (Тува) вынес приговор в отношении бывшего работника регионального министерства сельского хозяйства и председателя СПК «Аржаан». Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Бывшей сотруднице ведомства назначили четыре года колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб., ее подельнику — два года условно и штраф 200 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По версии следствия, с октября по декабрь 2021 года фигуранты дела похитили бюджетные денежные средства на 1,8 млн руб. Для этого, считают правоохранители, они предоставили в министерство ложные документы на получение субсидии для кооператива.
Сотрудница министерства воспользовалась электронной подписью исполняющего обязанности министра для незаконного одобрения субсидии. После поступления средств на счет СПК «Аржаан» деньги были обналичены.