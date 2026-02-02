В Туве экс-сотрудницу минсельхоза осудили на 4 года за хищение 1,8 млн рублей

Кызылский городской суд (Тува) вынес приговор в отношении бывшего работника регионального министерства сельского хозяйства и председателя СПК «Аржаан». Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Бывшей сотруднице ведомства назначили четыре года колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб., ее подельнику — два года условно и штраф 200 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября по декабрь 2021 года фигуранты дела похитили бюджетные денежные средства на 1,8 млн руб. Для этого, считают правоохранители, они предоставили в министерство ложные документы на получение субсидии для кооператива.

Сотрудница министерства воспользовалась электронной подписью исполняющего обязанности министра для незаконного одобрения субсидии. После поступления средств на счет СПК «Аржаан» деньги были обналичены.

Александра Стрелкова