Челябинская область вошла в топ-30 регионов по доступности бензина

В Челябинской области на чистую среднюю зарплату в 2025 году можно было купить 1,2 тыс. л бензина марки АИ-92. Регион находится на 27-м месте по этому показателю среди субъектов России, следует из рейтинга «РИА Новости».

В декабре 2025 года цена бензина марки АИ-92 составляла 57,4 руб. за литр. За год стоимость увеличилась на 11,2%, а в списке регион поднялся на одну позицию.

Лидерами рейтинга стали Москва (на зарплату можно купить 2,5 тыс. л бензина), Чукотский (2,5 тыс. л) и Ямало-Ненецкий (2,4 тыс. л) автономные округа. Последние места заняли республики Ингушетия (601 л), Дагестан (612 л) и Чеченская (640 л).

Виталина Ярховска