Экспорт новосибирской сельхозпродукции вырос на 26% в 2025 году

Экспорт сельскохозяйственной продукции Новосибирской области в 2025 году вырос на $211 млн в денежном выражении и на 408 тыс. т — в натуральном. Итоги подвел вице-премьер — министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

С докладом о результатах экспортной деятельности отрасли в прошлом году господин Шинделов выступил на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 2 февраля.

«Прирост к 2024 году в денежном выражении — 26%, в натуральном выражении — плюс 18%»,— уточнил вице-премьер. В первую тройку зарубежных партнеров Новосибирской области в этой сфере вошли Китай ($428,8 млн), Беларусь ($122,9 млн) и Казахстан ($96,4 млн).

По данным новосибирского минсельхоза, по объему сельскохозяйственного экспорта регион занимает девятое место в России и первое место в Сибирском федеральном округе. В структуре экспорта в прошлом году 31% объема пришелся на зерновые культуры, 17% — на масложировую продукцию.

Валерий Лавский