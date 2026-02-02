«Рёнхап»: Hyundai продолжит изучать возможность возвращения в Россию

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor продолжит изучать пути возможного возвращения в Россию, пишет агентство «Рёнхап». В январе 2026 года истек срок действия права на обратный выкуп бывшего завода компании в Санкт-Петербурге.

Представители отрасли пояснили агентству, что Hyundai Motor не может вернуться в Россию из-за продолжающегося конфликта на Украине. При этом компания изучает возможность возвращения в страну после прекращения боевых действий.

В 2024 году компания Hyundai продала свой завод российской автомобильной группе AGR за символическую сумму в 140 тыс. вон ($97) и согласилась на возможность его обратного выкупа. Срок действия опциона на обратный выкуп истек в январе.