Генсек ШОС: в «корзине заявок» на вступление лежит более 10 обращений

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев сообщил «РИА Новости», что в настоящее время поступило более десяти заявок на вступление от различных государств и международных организаций.

С 2025 года, когда Лаосу присвоили статус партнера по диалогу, число участников «сообщества ШОС» достигло 27 стран, напомнил господин Ермекбаев. За более чем 24 года своего существования организация выросла с шести государств-учредителей до крупнейшего трансрегионального объединения, добавил он.

Генсек ШОС подчеркнул, что расширение не является самоцелью организации. Он отметил, что любое решение о приеме новых членов требует времени и достижения согласия между полноправными государствами-членами, поскольку оно основано на согласованных двусторонних и многосторонних договоренностях. «Приоритет отдается укреплению сотрудничества и повышению эффективности внутри организации»,— сказал господин Ермекбаев.