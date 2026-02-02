В Японии с глубины 6 км подняли морской ил с редкоземами

В исключительной экономической зоне Японии в районе острова Минамитори с глубины 6 км подняли образцы морского ила, содержащие редкоземельные металлы. Об этом сообщил министр науки и технологий Японии Ёхэя Мацумото.

По словам министра, при работах было задействовано научно-исследовательское судно «Тикю». Подробное описание работ 3 февраля представит Агентство по морским и земным наукам и технологиям Японии (JAMSTEC).

Рынки высокотехнологичных отраслей промышленности Японии испытывают зависимость от импорта редкоземельных элементов, и власти страны поддерживают проект по добыче редкоземельных металлов с морских больших глубин.

Судно вышло из порта Симидзу 12 января и с конца месяца вело работы в восточной части Тихого океана. Оно должно вернуться в порт 14 февраля.

Эрнест Филипповский