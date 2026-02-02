Глава МИД Чехии Мацинка решил игнорировать президента из-за спора о министре

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что МИД будет игнорировать президента страны Петра Павла. Причиной стал спор министра и президента по поводу кандидатуры на должность министра окружающей среды.

«Самый разумный способ не обострять ситуацию — игнорировать администрацию президента республики»,— сказал глава МИД. Он добавил, что президент «позиционирует себя как лидер оппозиции» и потому не видит причин, чтобы тот представлял страну на предстоящем летнем саммите НАТО (цитата по CTK).

Петр Мацинка просил президента утвердить Филипа Турка на пост министра окружающей среды. Взамен он пообещал ему «спокойствие». В противном случае господин Мацинка пообещал «сжечь мосты» с главой государства. Петер Павел утверждать господина Турка на должность министра отказался.