Си Цзиньпин: Китай должен стать могущественной финансовой державой

Главное издание Компартии Китая «Цюши» опубликовало статью лидера КНР Си Цзиньпина «Выбор пути финансового развития с китайской спецификой и построение финансовой мощи». В ней господин Си написал об укреплении централизованного и единого руководства ЦК КПК в финансовой сфере и необходимости углубления структурной реформы в финсекторе.

В комментарии журнала указано, что среди необходимых финансовых элементов Си Цзиньпин назвал ключевым сильную валюту, которая широко используется в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках, а также обладает статусом мировой резервной валюты.

Financial Times пишет, что в статье обозначены пути построения широкой финансовой базы, которая Пекину потребуется для поддержки валюты. Газета подчеркивает, что публикация вышла в момент возросшей неопределенности на мировых рынках, к которой привели ослабление доллара США, смена руководства ФРС и геополитическая напряженность. Из-за этого центральные банки стали пересматривать отношение к долларовым активам, уточняет FT.

По состоянию на третий квартал 2025 года на долю доллара приходилось около 57% мировых резервов по сравнению с 71% в 2000 году. Доля евро, по данным МВФ, составляла примерно 20%. Юань занял шестое место, составив всего 1,93%, добавляет FT.

Эрнест Филипповский