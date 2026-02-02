На Камчатке нашли пропавших у термальных источников туристов

Спасатели и полицейские нашли группу туристов, которая отправилась к камчатским термальным источникам и перестала выходить на связь, сообщил глава краевого МЧС Сергей Лебедев. Среди них — пять взрослых и трое детей.

«Спасатели и полиция проехали на снегоходах 10 км пути, встретили один снегоход с двумя взрослыми. Остальные трое взрослых и трое детей находятся на базе отдыха в домике»,— написал господин Лебедев во «ВКонтакте».

Ранее глава управления МЧС по Камчатке сообщил, что группа туристов 30 января отправилась на Пущинские источники в Мильковском округе и не вернулась обратно в назначенный день. На связь они не выходили. Знакомые путешественников не смогли найти их самостоятельно из-за снегопада и обратились к спасателям.